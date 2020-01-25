حليف سابق لأردوغان: النظام الحالي لتركيا سينتهي لا محالة

شهدت الأيام الماضية سخطًا كبيرًا من المحللين السياسين الأتراك، بسبب سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان فى التعامل مع معارضيه، ورصد الإعلام التركى هجوم "عبد اللطيف شنار" نائب رئيس الوزراء التركي ووزير المالية السابق وحليف أردوغان السابق، والنائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، بسبب تصريحاته ضد الرئيس التركي أردوغان ونظامه الحاكم في تركيا، واصفا أنه نظام قد انتهى حكمه إلى الأبد.وتداولت مواقع الإعلام التركية فيديو شنار قائلا: "من الآن وصاعدًا لن يتخطى أردوغان نسبة «50 + 1» في أي انتخابات حتى مع التحالفات التى يعقدها، وأن عصره قد انتهى، والآن أنا أعتقد أنه يفكر بطريقة تشاؤمية"، متسائلًا: "هل سيقوم بحيلة جديدة لإلغاء الانتخابات".قبل هجوم عبداللطيف شنار، كانت هناك تصريحات مهمة لمحمد ربيع، الباحث المتخصص في الشأن التركي، وفي تصريح سابق له، قال إن الأزمات الداخلية التى تشهدها تركيا، ترجع بسبب السياسات التى يسير عليها أردوغان، وفشله في حل المشاكل الداخلية، مما زاد حدة الغضب عليه من أبناء الشعب التركى، إضافة إلى أن الأزمات زادت خلال الأيام الماضية بسبب التدخل العسكرى في سوريا وليبيا، وهو ما تسبب في حالة غضب داخلي، خاصة في ظل رفض المعارضة التركية لكل الخطوات التى يقوم بها أردوغان بل وأصبح يغرق فيها تركيا الآن.ولفت إلى أن المعارضة التركية تبحث الآن استعداداها وتكثيف تواجدها في الشارع التركى للدفع بمرشح رئاسي خلال الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن الفترة المقبلة سيكون هناك توحيد في قوى المعارضة، وذلك لمواجهة أردوغان بل والقضاء على نظامه بالكامل المتمثل في حزب العدالة والتنمية الحاكم.