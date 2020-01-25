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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

أول حالة اشتباه بفيروس «كورونا» فى إسرائيل

السبت 25/يناير/2020 - 04:57 م
كورونا
كورونا
سارة الشلقاني
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استقبل مسشتفى «شيفا» الإسرائيلى، الذي يقع داخل تل أبيب، منذ قليل، مستوطنًا يشتبه في إصابته بفيروس «كورونا».

وتم إدخال المستوطن، العائد من الصين، إلى المستشفى الإسرائيلي، بعد الاشتباه فى إصابته بـ«كورونا» المنتشر في مدينة «ووهان» الصينية، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، في نبأ عاجل لها.

ويقع مستشفى «شيبا» في حي تل هشومير وسط تل أبيب، يعد أكبر المجمعات الطبية، وأول مستشفى عسكري لدى الاحتلال الإسرائيلى.

وارتفع عدد الوفيات جراء فيروس «كورونا» إلى 41 وفاة داخل الصين، بالإضافة إلى 1297 حالة إصابة مؤكدة به، وإصابة العشرات في عدة دول أخرى.

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