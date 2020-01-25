«الحوار للتنمية وحقوق الإنسان» يصدر تقريره الأول عن الهجرة غير الشرعية

أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، تقريره الأول عن "الهجرة غير الشرعية.. كابوس يهدد البشرية" اليوم السبت، والذي يتناول أسباب تلك الظاهرة وتهديدها المزدوج لحقوق الإنسان وأمن واستقرار بلدان الشرق الأوسط.وانتقد التقرير، قيام النظام التركي، باستغلال قضية المهاجرين في ابتزاز دول الاتحاد الأوروبي وإهمالها لحماية شواطئها وتسببها في تفاقم الأوضاع الأمنية في سوريا وليبيا بدعمها للمليشيات الإرهابية المسلحة المتورطة في عمليات تهريب والإتجار بالبشر.وأشار التقرير، إلى ضلوع الميليشيات المسلحة الداعمة، لحكومة الوفاق الليبية في عمليات تهريب البشر وخاصة المتواجدة في مدينة صبراتة الليبية القريبة من إيطاليا، وهو ما رصدته أيضا بعثة الأمم المتحدة التي أشارت إلى أسواق الرقيق في مناطق غرب ليبيا برعاية تلك الجماعات المسلحة وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لكل مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان.وأشارت دراسة ملتقى الحوار إلى إحصائيات مفزعة بشأن الهجرة غير الشرعية، والتي خرجت من أروقة الأمم المتحدة، فعلى سبيل المثال أشارت الأرقام إلى أنه حتى 2017 كان هناك 258 مليون شخص مهاجر خارج موطنه، مقارنة بـ 173 مليون في عام 2000، وحذرت الدراسة من أن نسبة لا يستهان بها من هذا الرقم خرجت من دول قارة إفريقيا بسب ما عانته القارة السمراء من صراعات وكوارث على مدى العقود الماضية.وحذرت الدراسة، من تنامي التيارات الإرهابية المتطرفة العابرة للأوطان في منطقة غرب إفريقيا، لا سيما حركتي بوكو حرام، والشباب المتشددة، وهي حركات جهادية تنتمي إلى القاعدة، إذ حولت هذه الحركات الإرهابية مناطق الغرب الإفريقي إلى أوطان طاردة للسكان، حيث خرج من غرب إفريقيا نحو 8 ملايين مهاجر غير شرعي في عام 2018 فقط بسبب الصراع الدموي أو الاضطهاد الديني والعرقي.وطالب سعيد عبد الحافظ، رئيس الملتقى، بضرورة التصدي للإرهاب بتعاون عالمي لا سيما في المناطق المنكوبة، ومعاقبة الدول التي تصدر السلاح للجماعات الإرهابية خصوصا في غرب إفريقيا والجماعات الجهادية والبدء ببرامج تأهيل للاجئين وتوطينهم بشكل منظم حتى لا يكونوا عبئًا على الدول المضيفة ووضع برامج مجتمع مدني لمواجهة الظاهرة ودعم الشباب في بلدانهم.