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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حكيم يشعل استاد القاهرة بهتافات «تحيا مصر»

السبت 25/يناير/2020 - 04:25 م
حكيم
حكيم
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أشعل حكيم سماء استاد القاهرة، وسط هتاف ما يقرب من 70 ألف من الجمهور المصري من مختلف محافظات مصر " تحيا مصر "، وحرص حكيم على تقديم مجموعة من الأغنيات الوطنية أغنياته السابقة والجديدة، وتفاعل معه الحضور بشكل كبير جدا بسبب حبهم له لأنه دائم المشاركة في الاحتفالات الوطنية والفعاليات التي تدعم استقرار مصر، ولذلك كان الاختيار الاول لمجلس القبائل والعائلات المصرية لإحياء حفل " مصرنا " كما وجه رسالة للشباب " اللي ملوش كبير لازم يبقاله كبير وحث الشباب على الاستماع إلى نصائح كبير العائلة والإنصات إلى توجيهات القيادة السياسية لأنها الأجدر بالعبور بنا إلي بر الأمان خاصة في ظل محاولة البعض تصدير الانفلات الأخلاقي.

حكيم قدم قبل شهور حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي نظمتها مصر داخل استاد القاهرة أيضا ليصبح النجم الوحيد الذي يمكن أن يطلق عليه " فنان المناسبات الوطنية " باقتدار، ويواصل حكيم تألقه فنيا ويطرح أغنية جديدة من ألبومه الجديد" الراجل الصح " وحملت اسم " شيخ العرب " وقدمها في الحفل ولاقت اعجاب الجميع.

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