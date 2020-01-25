ماليزيا تنظم معرض قارة آسيا للمياه 2020

تستعد دولة ماليزيا لاستضافة أهم الأحداث في قارة آسيا، حيث تقام فعاليات معرض "ASIAWATER 2020" فى نسخته الحادية عشرة في الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل 2020 في مركز كوالالمبور للمؤتمرات (KLCC).يوفر معرض آسيا للمياه بحرًا من الفرص التجارية للمهتمين فى قطاع صناعة المياه لزيادة أعمالهم وتعزيز التواصل فيما بينهم.يعتبر معرض آسيا للمياه هو المعرض الرائد للنمو القوي في صناعة المياه ومياه الصرف الصحي في جنوب شرق آسيا، نظرًا للنمو الاقتصادي القوي في المنطقة، ويعقد المعرض كل سنتين لمناقشة مشاكل المياه في البلدان النامية في آسيا.ويقدم المعرض حلقات دراسية تقنية مجانية للحضور، وعروض من خبراء الصناعة لمناقشة الآفاق وأحدث التقنيات والقضايا الحالية والمستقبلية التي تدور حول صناعة المياه.