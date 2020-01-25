التعبئة والإحصاء: 99.9 مليون عدد سكان مصر.. والقاهرة الأعلى

أعلنت الساعة السكانية بموقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد السكان داخل جمهورية مصر العربية إلى 99.919 مليون نسمة، ليقترب من تسجيل 100 مليون نسمة خلال أيام قليلة.ويشير جهاز الإحصاء، إلى أن عدد سكان محافظة القاهرة هو الأعلى على مستوى الجمهورية، إذ بلغ 9.9 مليون نسمة، يليها محافظة الجيزة بعدد 9.073 مليون نسمة، ثم محافظة الشرقية بعدد 7.534 مليون نسمة، ومحافظة الدقهلية بعدد 6.780 مليون نسمة.بينما تذيلت القائمة محافظة جنوب سيناء بعدد 108.702 ألف نمسة، شمال سيناء 450 ألف نسمة، البحر الأحمر 381.6 ألف نسمة، الوادي الجديد 255.6 ألف نسمة.