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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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بإطلالة كاجوال.. سميرة سعيد فى أحدث جلسة تصوير

السبت 25/يناير/2020 - 03:55 م
الفنانة سميرة سعيد
الفنانة سميرة سعيد
هدير شعراوي
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شاركت الفنانة سميرة سعيد، جمهورها بمجموعة من الصور، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت سميرة سعيد بإطلالة كاجوال، وقبعة من اللون الأصفر، ونالت الصور إعجاب الجمهور والمتابعين.

يُشار إلى أن النجمة سميرة سعيد كانت قد انتهت من تسجيل أغنيتين جديدتين مع الموزع الموسيقي هاني ربيع، إحداهما تحمل اسم "إنسان آلي"، وتغنيها الديفا بطابع "هيب هوب لاتين"، والثانية تأخذ شكل "الراب"، ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، والأغنيتان من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، ومن المقرر أن يتم طرحهما ضمن ألبوم سميرة سعيد الجديد خلال الأيام المقبلة.

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