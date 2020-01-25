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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صادرات مصر لدول الخليج.. الإمارات والسعودية في الصدارة

السبت 25/يناير/2020 - 03:52 م
الصادرات
الصادرات
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول الخليج سجلت ارتفاعًا لـ 3.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2019 مقابل 3.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 218.2 مليون دولار.

ووفقًا لجهاز الإحصاء، فإن الإمارات جاءت فى صدارة الأسواق الخليجية الأعلى استقبالًا للصادرات المصرية بقيمة 1.6 مليار دولار، يليها المملكة السعودية بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم جاءت الكويت بقيمة 232.1 مليون دولار، وسلطنة عمان بقيمة 171.8 مليون دولار.

بينما تذيلت قائمة دول الخليج، كلًا من قطر والتي تراجعت الصادرات المصرية إليها لـ 171 ألف دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019، والبحرين بقيمة 52 مليون دولار.

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