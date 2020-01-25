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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن تفتتح 3 مراكز لعلاج الإدمان بالنصف الأول من 2020

السبت 25/يناير/2020 - 03:51 م
الإدمان
الإدمان
ولاء جمال
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قال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم افتتاح ٣ مراكز جديدة لعلاج الإدمان لأول مرة فى ٣ محافظات هى الفيوم وبور فؤاد بمحافظة بورسعيد ومحافظة البحر الأحمر فى إطار خطة الحد من انتشار المخدرات فى المناطق الحدودية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2020.

وأضاف عثمان فى تصريحات لـ"الدستور"، أن عدد المراكز سيرتفع إلى ٢٦ مركزًا علاجيًا فى ١٧ محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، موضحًا أنه تم تقديم خدمات علاجية لأكثر من ١٣٠ مريضًا منذ بداية العام بالمجان وفى سرية تامة.

وأشار إلى أنه جارٍ التوسع فى تمويل إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لمتعافي الخط الساخن بعد علاجهم من الإدمان فى إطار إعادة تأهيل المتعافين ودمجهم فى المجتمع مرة أخرى كأفراد نافعين لمجتمعهم وأسرهم، حيث يتم توفير قروض لهم بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى.

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