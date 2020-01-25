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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض «حكاية طرابلسية» للمخرج جمال عبدالناصر بمهرجان آفاق مسرحية

السبت 25/يناير/2020 - 03:49 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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يشارك المخرج جمال عبدالناصر في مهرجان "آفاق مسرحية" على مسرح الهناجر بالعرض المسرحي "حكاية طرابلسية"، للنجمة الليبية خدوجة صبري، وتُعرض المسرحية المونودرامية يوم الإثنين 27 يناير الساعة السادسة بمسرح الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

مسرحية "حكاية طرابلسية" حصلت من قبل على عدة جوائز، منها جائزة الإبداع كأفضل عمل مسرحي مصور بمونديال القاهرة الدولي للأعمال الفنية والإعلامية، وجائزة أفضل ممثلة للفنانة خدوجة صبري بمهرجان طقوس مسرحية بالأردن، وجائزة أفضل عرض بمهرجان مراكش الدولي للمونودراما.

يذكر أن مسرحية "حكاية طرابلسية" شاركت من قبل في 7 مهرجانات مسرحية دولية، منها مهرجان المسرح العربي بالقاهرة، ومهرجان مراكش الدولي بالمغرب، ومهرجان "القيروان للمنودراما" في تونس ومهرجان طقوس مسرحية في الأردن.

المسرحية من تأليف الكاتب الليبي منصور بوشناف، وبطولة الفنانة الليبية خدوجة صبري، وإخراج جمال عبدالناصر، وسينوغرافيا أبوبكر الشريف ومحمد عبدالمحسن وإدارة فنية وليد سرار، وماكياج نعيمة هويدي، والدعاية مصطفى عوض، وأغنيته "أميمة يا ودادة" للفنان الليبي فتحي كحلول.

المسرحية تتعرض لمعاناة امرأة رفضت قهر الرجل والمجتمع والأسرة وامتنعت عن الزواج بعدما شاهدت طوال عمرها قصصًا فاشلة ومأساوية لتجارب زوجية، فتتجه لقبر والدتها لتسرد لها القصص المأساوية التي شاهدتها لسيدات مقربات منها، إحداهن قتلت زوجها والأخرى أصيبت بالجنون والثالثة شردت في الشارع.

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