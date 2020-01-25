إصدارات قطاعات الثقافة تتصدر مبيعات معرض الكتاب الـ51

حققت قطاعات وزارة الثقافة المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، المنعقدة حاليًا في مركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس وتستمر حتى 4 فبراير، نجاحًا كبيرًا على مستوى مبيعات الكتب خلال الأيام الثلاثة الماضية من المعرض.ووصلت مبيعات الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى ما يقرب من 200 ألف جنيه، ما يعادل بيعها عددا من الكتب يبلغ 20447 كتابًا.ومن الكتب التي حققت مبيعات عالية، كتاب الشيخ مصطفى الرازق، وكتاب المقامات، وكتب مشروع الهوية المصرية، وإصدارات سلسلة المسرح العالمي، وإصدارات مشروع الأدب الروسي، وكذلك كتاب مساجد مصر الذي نفذ نهائيًا.أما الهيئة العامة للكتاب فبلغت مبيعاتها أكثر من 300 ألف جنيه، ومن الكتب التي حققت مبيعات عالية وصلت إلى قرابة الـ 2000 نسخة موسوعة شخصية مصر للدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.أما بالنسبة للمركز القومي للترجمة، فتصدرت مجموعة من العناوين قائمة الكتب الأكثر بجناحه في المعرض، ومن بينها: "فلسفتي كيف تطورت"، "قصة الفيزياء"، "النسبية وطبيعة الزمكان"، "عوام وسلاطين"، "مفاهيم أساسية في الفيزياء"، "تاريخ شعبي للعالم"، "كيف تصبح باحثًا علميًا"، "الجماهير والسلطة"، "التعقل "، "بانوراما الأفكار الفلسفية"، و"مذكرات نابليون"، و"هكذا تكلم زرادشت"، و"صائد الغزلان" وغيرها.وتؤكد المبيعات قوة معرض القاهرة الدولي للكتاب، واستمراره في نجاحاته التي حققها على مدار الدورات الماضية بشكل عام، والدورة السابقة بشكل خاص.