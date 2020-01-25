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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصناعات الوطنية تنتعش.. الملابس والأثاث ترفع الصادرات المصرية

السبت 25/يناير/2020 - 03:46 م
الصادرات
الصادرات
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصناعات الوطنية سجلت نشاطًًا ملحوظًا خلال عام 2019، بعد تشغيل عدد من التجمعات الصناعية من بينها مدينة الأثاث بدمياط وصناعات الغزل والنسيج والسجاد بمدينة المحلة، والتي دفعت الصادرات المصرية للارتفاع إلى حدود 24.5 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019.

وأوضح جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة ارتفعت إلي 1.4 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2019 مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 96.3 مليون دولار خلال عام، كما ارتفعت صادرات السجاد من 248.1 مليون دولار لـ 250.5 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، وبلغت صادرات الأثاث 190.4 مليون دولار.

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