الإحصاء: 445 مليار جنيه مدخرات التأمينات على موظفي الحكومة

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي مدخرات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدى القطاع المصرفى بلغت 467.7 مليار جنيه تمثل 11.1% من جملة رصيد المدخرات بنهاية العام المالي 2017-2018.وأوضح تقرير الإحصاء، أن مدخرات تأمينات موظفي القطاع الحكومي هي الأعلى لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي تبلغ قيمتها 445.2 مليار جنيه تمثل 10.5% من إجمالى رصيد المدخرات خلال تلك الفترة، بينما تقدر قيمة مدخرات التأمينات للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص 22.5 مليار جنيه بنسبة 0.54% من جملة رصيد المدخرات.يشار إلى أن إجمالي رصيد المدخرات قد بلغ 4.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالى 2017-2018، كانت الغالبية العظمى منه مدخرات اختيارية بنسبة 88.8% بقيمة 3.7 تريليون جنيه، مقابل مدخرات بحكم القانون والتي تؤول إلى هيئة التأمينات بنسبة 11.1% بقيمة 467.7 مليار جنيه.