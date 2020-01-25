رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

العملة القديمة بـ145 والـ5 جنيهات بـ165 في معرض الكتاب

السبت 25/يناير/2020 - 03:40 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
أحمد فوده
طباعة
يعرض جناح سك العملة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتابع لوزارة المالية مجموعة من العملات التذكارية لمن يرغب في شرائها واقتنائها بأسعار زهيدة.

ويقول أحد القائمين على الجناح إن العملات المعروضة تذكارية يعود تاريخها إلى مئات السنين، وهي لهواة الاحتفاظ بالعملات التاريخية ويتراوح أسعارها بين 145 جنيهًا للفضة، و165 جنيهًا للخمسة، وهو الأمر الذي لاقى رواجًا كبيرًا من زوار المعرض من هواة الاحتفاظ بالعملات التذكارية.
العملة القديمة بـ145 والـ5 جنيهات بـ165 في معرض الكتاب
العملة القديمة بـ145 والـ5 جنيهات بـ165 في معرض الكتاب
العملة القديمة بـ145 والـ5 جنيهات بـ165 في معرض الكتاب
العملة القديمة بـ145 والـ5 جنيهات بـ165 في معرض الكتاب

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

إصابة وكيل نيابة في حريق باستراحة القضاة بسوهاج

منذ يومين

تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفى

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

شبهة المؤامرة.. كورونا «هرب» من أحد مختبرات الصين الأحيائية

الصور

image description

صور حفل كارول سماحة في أوبرا جامعة مصر

image description

صور مباراة الزمالك ومازيمبى

image description

هايدى ضحية «the voice kids» في ضيافة «الدستور»

image description

محافظ مطروح يستمع لمطالب أهالي قرية الزيات (صور)

image description

"أنت أقوى من المخدرات" ورشة للأطفال بمعرض القاهرة للكتاب

الأكثر قراءة

حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

شاكيد: «صفقة القرن» فرصة لفرض سيادة إسرائيل على الضفة والأغوار

«انقلب السحر على الساحر».. وائل غنيم يفضح الإخواني أنس حسن

الإخوان على أبواب السلطة.. صحيفة فرنسية تحذر من تنبؤات «الخضوع»

إنفوجراف

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

image description

3 مؤسسات إخوانية مولتها واشنطن (إنفوجراف)

image description

بعد تدهور صحة خامنئي.. 4 مرشحين لخلافة مرشد إيران «إنفوجراف»

image description

10 معلومات عن محمد حسن خليفة فقيد معرض الكتاب (انفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

الصحة

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

دراسة: «المشى» يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

زيادة احتمالات الإصابة بـ«عرق النسا» أثناء الحمل

منوعات

العثور على أقدم حفرة لـ«نيزك» فى أستراليا

«فيزوف» حول أدمغة ضحاياه لزجاج

«هتلر فى الجحيم» لوحة عمرها 76 عامًا فى متحف ألمانى

لمدة 8 دقائق.. بريطانى يسبح في بحيرة جليدية بالقطب الجنوبى

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
د.كريمة الحفناوى
مكتبة إبيار الثقافية بمحافظة الغربية
المزيد

الثقافة

أماني التونسي تحاضر عن «سينما الميزانية المناسبة» بجاليري أبونتو.. اليوم

شربل داغر يشارك في معرض الكتاب بـ«عِشها مثلَ أبد لا ينقضي»

جاليري «بهلر» يعلن الأعمال الفائزة بمسابقة الشباب

«شباكي بيطُل ع الأَجرام» ديوان شعر بالعامية لـ محمود بيومي