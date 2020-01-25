العملة القديمة بـ145 والـ5 جنيهات بـ165 في معرض الكتاب

يعرض جناح سك العملة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتابع لوزارة المالية مجموعة من العملات التذكارية لمن يرغب في شرائها واقتنائها بأسعار زهيدة.ويقول أحد القائمين على الجناح إن العملات المعروضة تذكارية يعود تاريخها إلى مئات السنين، وهي لهواة الاحتفاظ بالعملات التاريخية ويتراوح أسعارها بين 145 جنيهًا للفضة، و165 جنيهًا للخمسة، وهو الأمر الذي لاقى رواجًا كبيرًا من زوار المعرض من هواة الاحتفاظ بالعملات التذكارية.