نجم: مشاركة الإفتاء في معرض الكتاب تواكب العالم الإسلامي وقضاياه

شهد جناح دار الإفتاء المصرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، إقبالًا كبيرًا من رواد المعرض، حيث حرص كثير من رواد الجناح وجمهور المعرض على اقتناء العديد من الإصدارات والموسوعات الهامة، التي يعرضها جناح دار الإفتاء بمعرض الكتاب هذا العام.وقال فضيلة الدكتور إبراهيم نجم- مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم- في تصريحات له إن جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يحتوي على مجموعة من الإصدارات والموسوعات المتنوعة التي تثري الحقل الإفتائي، وتعمل على ترسيخ الفهم الحقيقي للإسلام بمنهجه الوسطي المعتدل ومواجهة الفكر المتطرف، وذلك للعام الثاني على التوالي من مشاركة دار الإفتاء في هذا الحدث والمحفل الثقافي الهام.وأضاف مستشار مفتي الجمهورية أن مشاركة دار الإفتاء في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 هذا العام تأتي انطلاقًا من استراتيجية دار الإفتاء التي تسعى لمواكبة هموم العالم الإسلامي وقضاياه ونشر الوسطية وصحيح الإسلام، وكذلك مواجهة الفكر المتطرف وتجديد الخطاب الديني وتنقيته من الأفكار المتشددة وتصحيح المفاهيم وفضح حقيقة التطرف الديني، وكذا لتسليط الضوء على مختلف الإشكاليات الدينية المعاصرة في محاولة لضبط الوعي إزاء قضايا المسلمين.وأشار الدكتور نجم إلى أن جناح دار الإفتاء سيكون في صالة ٤ جناح B59، ويضم كل إصدارات الدار من الموسوعات والكتب والمجلات العلمية التي صدرت عنها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن طرح العديد من المؤلفات حول القضايا الكبرى التي يستغلها المتطرفون والمتشددون، حيث ساهم في وضعها كبار علماء دار الإفتاء والأزهر الشريف.وأشار الدكتور نجم إلى أن معرض القاهرة للكتاب يعد فرصة كبيرة للتواصل مع الجماهير عبر إصدارات الدار المتنوعة التي تقدم للقارئ صحيح الدين من خلال الكتب والموسوعات التي أصدرتها الدار، وتتناول الكثير من القضايا والموضوعات المهمة التي تشغل أذهان الناس في مختلف المجالات والبلدان، كما يستطيع رواد جناح الدار أيضًا اقتناء مجلة دار الإفتاء المصرية، ومجلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.من جانبه، أوضح محمد فايد- مدير إدارة الإصدارات بدار الإفتاء- أن جناح دار الإفتاء في معرض القاهرة الدولي للكتاب يضم العديد من الإصدارات والموسوعات الهامة، مشيرًا إلى أسماء عدد من إصدارات الدار التي تطرح في المعرض هذا العام، من بينها: "موسوعة الفتاوى الإسلامية" التي تطرح في 46 مجلدًا، و"موسوعة الفتاوى المؤصلة" في خمسة مجلدات، إلى جانب طرح "موسوعة الأعمال الكاملة" للدكتور إبراهيم عبدالحميد في سبعة مجلدات، وكذلك "موسوعة دليل المسلمين إلى تفنيد أفكار المتطرفين" ويصدر في مجلدين، و"المرجع العالم للمؤسسات الإفتائية" في ثلاثة مجلدات، و"موسوعة دليل الأسرة المسلمة" في مجلدين، و"كتاب فقه الجندية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية"، وكتاب "مسيرة الفتوى في الديار المصرية"، وكتاب "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين"، فضلًا عن طرح أبحاث الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أسطوانة موسوعة الفتاوى الإسلامية.وأشار مدير إدارة الإصدارات بدار الإفتاء إلى أن جناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام يتضمن أيضًا العديد من المؤلفات والإصدارات التي تتناول العديد من الإشكالات والمتغيرات التي طرأت على المجتمعات الإسلامية، وقضية التطرف الديني والفكري وسبل علاجها، إلى جانب طرح إصدارات أخرى تهم الأسرة والشباب وتناقش القضايا والإشكاليات المعاصرة، مثل كتاب "الفتاوى الطبية" وكتاب "فتاوى الشباب"، إضافة إلى مجموعة من الإصدارات الفقهية التي تبين أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف القضايا، كما لم يغفل جناح الدار أيضًا المشاركة بمجموعة كتب حول الأقليات ومسيرة الفتوى.