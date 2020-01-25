«الزراعة» تواصل تخفيض القيود على صادرات المحاصيل المصرية للخارج

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الحجر الزراعي تخفيف القيود على الصادرات الزراعية للخارج.وتبدأ بعد غد الإثنين مفاوضات مصرية كويتية لتخفيف القيود الكويتية أمام الصادرات الزراعية المصرية الواردة إليها، بهدف زيادة الصادرات الزراعية بدلا من الانخفاض الذي تعرضت له هذه الصادرات خلال الفترة الماضية بسبب تشدد الكويت في الإجراءات المحجرية المفروضة على المنتجات المصرية من الخضروات والفاكهة.وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري في تصريحات اليوم، إن الوفد المصري المشارك في هذه المفاوضات برئاسته ويضم في عضويته المهندس عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وهاني حسين مدير المجلس، موضحا أن الزيارة تستهدف مناقشة تخفيف الاشتراطات الكويتية لتخفيف اشتراطات دخول المنتجات الزراعية مما أدي إلي ارتفاع تكاليف وصول هذه المنتجات إلى الأسواق الكويتية بسبب التشدد في تحديد نسب متبقيات المبيدات.وأضاف العطار أن مصر تستهدف زيادة صادراتها من المحاصيل الزراعية لدول الخليج وخاصة الكويت، التي تعد أحد الأسواق المستوردة للموالح والعنب والرمان والبطاطس المصرية والتي تتميز بالجودة العالية، مشيرا إلي أن الزيارة تستهدف التوافق حول النسب المسموح بها من متبقيات المبيدات وفقا للمعايير التي يتم عليها تصدير هذه المنتجات لمختلف دول العالم.وكشف رئيس الحجر الزراعي عن أن مصر تستهدف إجراء مفاوضات مكثفة مع اليابان للسماح بدخول الموالح المصرية إلى الأسواق اليابانية لأول مرة، وهو ما يعني نفاذ الموالح المصرية لأحد الدول الهامة في إستيراد الموالح وتشكل أحد أبواب زيادة الصادرات لمختلف دول العالم، مشيرا إلي أن المفاوضات شملت الإعداد للاشتراطات الفنية التي تطلبها الأسواق اليابانية لضمان نفاذ الموالح المصرية إلى اليابان ويتم حاليا التواصل الفنى بشأن اشتراطات تصدير الموالح والتوافق على تطبيق اشتراطات الصحة النباتية الدولية التي تطلبها السوق اليابانية.وأضاف العطار، إنه يجري حاليا عددا من المفاوضات بين الحجر الزراعى المصرى، وسلطات الحجر الزراعي في عدد من دول جنوب شرق آسيا منها أندونيسيا وأستراليا لفتح أسواقها أمام صادرات التمور المصرية.وأوضح رئيس الحجر الزراعي المصري، إنه تم الانتهاء من إجراءات وشروط تصدير الرمان المصري الى الأسواق الصينية والذى سيبدأ لأول مرة خلال الموسم الجديد لهذا العام، بالإضافة تصدير أول شحنات من التمور المصرية غير المصنعة الطازجة الى الأسواق الصينية، من المزارع التى اعتمدتها سلطات الحجر الزراعى الصيني وتم معاينتها بمعرفة لجان فنية من الصين لاعتماد مزارع التصدير إلى الصينيأتي ذلك بينما كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وجه بضرورة فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير النقد الأجنبي، مشيرا إلى فتح سوق جديد أمام البرتقال المصري الموسم التصديرى الجديد، حيث تعتبر مصر من أكبر الدول المصدرة له في العالم، حيث يتم للتفاوض حاليًا من أجل فتح أسواق البرازيل والارجنتين واليابان وبعض دول شرق أسيا أمام الموالح المصرية، ونواصل البحث مع عدة دول اخرى لفتح أسواق جديدة.وفيما يتعلق بتلبية احتياجات السوق المحلي من تقاوي البطاطس أكد “العطار”، إنه تم استيراد 135 ألف طن تقاوي بطاطس وأنها كافية لتلبية احتياجات مزارعي البطاطس بأسعار مناسبة وتم دخول هذه التقاوي طبقا للقواعد الخاصة باستيراد تقاوي البطاطس، من حيث آليات واشتراطات الاستيراد سواء من خلال توافر معايير الصحة النباتية، موضحا ان وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى تعمل على تطبيق جميع الاشتراطات المعمول بها لتصدير جميع المنتجات الزراعية والتى تتوافق مع الاشتراطات الدولية