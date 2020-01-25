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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

على الألفى يكشف حقيقة اعتزاله الغناء ودخوله التمثيل

السبت 25/يناير/2020 - 03:37 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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تستضيف الإعلامية نور يوسف، الفنان على الألفي، مساء الليلة، ببرنامج "ميجا ستار" على فضائية "المحور".

ويكشف الألفي، خلال الحلقة، عن حقيقة اعتزاله الغناء ودخوله مجال التمثيل، وكواليس ورش التمثيل مع خالد جلال بمركز الإبداع الفني.

كما يتناول اللقاء الحديث عن أصعب المواقف التي تعرض لها أثناء إحياء الحفلات الغنائية، وعن مفاجآته في الفترة المقبلة.

يذكر أن برنامج "ميجا ستار"، يُذاع السبت من كل أسبوع في العاشرة والنصف مساءً، على فضائية "المحور"، وتقدمه الإعلامية نور يوسف.

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