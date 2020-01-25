بهي الدين: المعرض يمتلك الريادة العربية على مستوى سوق الكتب

قال الدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس معرض الكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يمتلك الريادة العربية على مستوى سوق الكتاب والنشر، نافيًا ما تردد حول ارتفاع أسعار الكتب بمعرض الكتاب بنسبة 40% عن العام الماضي.وشدد أحمد بهي الدين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" المذاع على فضائية النيل للأخبار، على أن هناك نحو 900 دار نشر خاصة تشارك بالمعرض تقدم أسعار مناسبة للجمهور، بينما دور النشر الحكومية فهي تقدم الكتب بسعر التكلفة فقط، موضحًا أن هناك كتب يصل سعرها لجنيه واحد بمعرض الكتاب.وأشار، إلى أن مبيعات معرض الكتاب تؤكد أن أسعار الكتب في متناول الجميع، منوهًا بأن المعرض يقدم مزاد ثقافي وفير على مستوى اللقاءات الفكرية ولقاء المبدعين ورموز العلم والمعرفة والشعراء والكتاب والروائيين، فضلًا عن برنامج قوى للسنغال ضيف شرف المعرض هذا العام.