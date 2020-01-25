الإحصاء: 2 تريليون جنيه شهادات الادخار والودائع للمصريين

كشف تقرير رسمى للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن النسبة الأكبر من مدخرات المصريين لدى القطاع المصرفي تتمثل فى شهادات إدخار وإيداع وودائع لأجل بنسبة تجاوزت الـ 50%، بقيمة قدرها تريليوني جنيه بنهاية العام المالى 2017-2018.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن حصيلة شهادات الإدخار والإيداع بنهاية عام 2017-2018 بلغت 1.2 تريليون جنيه تمثل 30.5% من جملة مدخرات الأفراد لدي القطاع المصرفي، يليها ودائع لأجل وبإخطار قدرها 958.4 مليار جنيه بنسبة 22.7%، ثم ودائع تحت الطلب بقيمة 583.9 مليار جنيه بنسبة 13.8%، فيما بلغت قيمة مدخرات الأفراد في ودائع التوفير 599.1 مليار جنيه تمثل 14.24% من جملة مدخرات الأفراد خلال تلك الفترة.وتذيلت القائمة مدخرات الأفراد لدى هيئة صندوق توفير البريد بقيمة 200.7 مليار جنيه تمثل نسبة 4.7%، وهيئة بنك ناصر الإجتماعي بقيمة 5.4 مليار جنيه بنسبة 0.13%.