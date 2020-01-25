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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 2 تريليون جنيه شهادات الادخار والودائع للمصريين

السبت 25/يناير/2020 - 03:33 م
الإحصاء
الإحصاء
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كشف تقرير رسمى للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن النسبة الأكبر من مدخرات المصريين لدى القطاع المصرفي تتمثل فى شهادات إدخار وإيداع وودائع لأجل بنسبة تجاوزت الـ 50%، بقيمة قدرها تريليوني جنيه بنهاية العام المالى 2017-2018.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن حصيلة شهادات الإدخار والإيداع بنهاية عام 2017-2018 بلغت 1.2 تريليون جنيه تمثل 30.5% من جملة مدخرات الأفراد لدي القطاع المصرفي، يليها ودائع لأجل وبإخطار قدرها 958.4 مليار جنيه بنسبة 22.7%، ثم ودائع تحت الطلب بقيمة 583.9 مليار جنيه بنسبة 13.8%، فيما بلغت قيمة مدخرات الأفراد في ودائع التوفير 599.1 مليار جنيه تمثل 14.24% من جملة مدخرات الأفراد خلال تلك الفترة.

وتذيلت القائمة مدخرات الأفراد لدى هيئة صندوق توفير البريد بقيمة 200.7 مليار جنيه تمثل نسبة 4.7%، وهيئة بنك ناصر الإجتماعي بقيمة 5.4 مليار جنيه بنسبة 0.13%.

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