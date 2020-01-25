المرنم جرجس صبحي: «حجار الترانيم» لم يحصرني في لون واحد

جرجس صبحي: بدايتي كانت من داخل الكنيسة.. ودخلت لمجال الفويس أوفر بسبب إجادتي للعربية

◄5 سلطنة.. شملت الترانيم والأغاني.. ولست موهوبًا في التوزيع الصوتي

◄للمرنم دور تجاه المجتمع.. والفن رسالة وليس وسيلة للترفيه



حجار الترانيم.. أو حجار الكنيسة.. هكذا لقبه محبوه.. بعد فترة من خدمته بالأداء أو التلحين في التسبيح الكنسي.



جرجس صبحي، الشاب القبطي، المرنم والملحن والمعلق الصوتي، حاورته "الدستور" لمعرفة أهم ما يراه تجاه الميديا القبطية، وكذلك دوره كمرنم تجاه المجتمع، وعما إذا ما كان قد حصره لقب "حجار الترانيم" في لون محدد أم لا..



◄نود أن نتعرف على جرجس صبحي.. كيف نشأ ومتى جاءت انطلاقته الفنية؟

البداية كانت من داخل الكنيسة، سواء من خلال المشاركة في الصلوات أو كورال الكنيسة، وعادةً المحيطين بالشخص يكتشفون موهبته أولًا، بمعنى أن الشخص الموهوب في الغناء مثلًا عندما يغني يجد من حوله يعجبهم صوته حتى يتولد عنده الإيمان بنفسه، ثم يبدأ، لكن قبل الكنيسة كنت مولع بعزف عمار الشريعي على العود، وصوت أم كلثوم التي كنا نسمعها على الراديو الذي كان عنصرًا أساسيًّا في كل البيوت، وهذا بالطبع كان له دور في تشكل الوعي الفني.



حجار الترانيم.. أو حجار الكنيسة.. هكذا لقبه محبوه.. بعد فترة من خدمته بالأداء أو التلحين في التسبيح الكنسي.جرجس صبحي، الشاب القبطي، المرنم والملحن والمعلق الصوتي، حاورته "الدستور" لمعرفة أهم ما يراه تجاه الميديا القبطية، وكذلك دوره كمرنم تجاه المجتمع، وعما إذا ما كان قد حصره لقب "حجار الترانيم" في لون محدد أم لا..

◄ما هي كواليس دخولك مجال التعليق الصوتي؟

الدخول لمجال التعليق الصوتي كان مقترنًا بإجادة اللغة العربية وطبعًا بخامة الصوت، أنا في الأساس أعمل في التدقيق اللغوي منذ أكثر من عشر سنين، ولديَّ خامة صوت ساعدتني على العمل كمعلق صوتي، خاصة في الأفلام الوثائقية والكتب الصوتية وغيرها، ومجال التعليق الصوتي مرتبط بالغناء وأيضًا بإجادة اللغة، وكوني أجيد الغناء والموسيقى ساعدني في العمل كمعلق صوتي.



◄ما هي أبرز أعمال جرجس صبحي.. وماذا عن مشروع خمسة سلطنة؟

أهم الأعمال لديَّ ترنيمة "لساك بتلمحني" و"كونوا كاملين" و"ماتنكرنيش"، وهي من ألحاني وقدمتها مع فريق صوت الراعي، كما قدمت ترانيم منفردة مثل "أنا جنبك" التي لحنتها أيضًا، هذا بالإضافة إلى ما رنمته من إنتاج خدمة upstairs بأستراليا من ألحان الأستاذ عماد فتيان، أذكر منها ترنيمة "أبويا" وترنيمة" أريدك دواءً". كما أنتجت أيضًا بعض ترانيم التراث والأغاني القديمة مثل "يا عاشقة الورد"، و"مين أحن منك".



أما عن خمسة سلطنة فهي فكرة بسيطة بدأتها بكاميرا الموبايل وهي عبارة عن مجموعة فيديوهات لا يزيد الواحد منها على 5 دقائق أغني فيه جزءًا من أغنية قديمة في المنزل ويتم غناؤه على العود بطريقة طربية، والفكرة لاقت استحسانًا وترحيبًا من متابعين كثيرين وأسعى لنشرها بشكل أوسع وتطوير التصوير ليكون بكاميرا احترافية وإنشاء صفحة باسمها، قدمت من خلالها بعض الأغاني التي أحبها كثيرًا مثل "كل ده كان ليه"، و"حبيتك تنسيت النوم"، و"حبيبتي من ضفايرها"، و"حيرت قلبي معاك".



الدخول لمجال التعليق الصوتي كان مقترنًا بإجادة اللغة العربية وطبعًا بخامة الصوت، أنا في الأساس أعمل في التدقيق اللغوي منذ أكثر من عشر سنين، ولديَّ خامة صوت ساعدتني على العمل كمعلق صوتي، خاصة في الأفلام الوثائقية والكتب الصوتية وغيرها، ومجال التعليق الصوتي مرتبط بالغناء وأيضًا بإجادة اللغة، وكوني أجيد الغناء والموسيقى ساعدني في العمل كمعلق صوتي.أهم الأعمال لديَّ ترنيمة "لساك بتلمحني" و"كونوا كاملين" و"ماتنكرنيش"، وهي من ألحاني وقدمتها مع فريق صوت الراعي، كما قدمت ترانيم منفردة مثل "أنا جنبك" التي لحنتها أيضًا، هذا بالإضافة إلى ما رنمته من إنتاج خدمة upstairs بأستراليا من ألحان الأستاذ عماد فتيان، أذكر منها ترنيمة "أبويا" وترنيمة" أريدك دواءً". كما أنتجت أيضًا بعض ترانيم التراث والأغاني القديمة مثل "يا عاشقة الورد"، و"مين أحن منك".

◄اذا اتيحت لك الفرصة لتعلم التوزيع الموسيقي أو الدخول بمجال التقديم الإذاعي، هل ستوافق؟

التوزيع الموسيقي مسألة وموهبة مختلفة تمامًا عن التلحين والغناء والعزف، وكذلك الهندسة الصوتية، أما التقديم الإذاعي فهو من فنون التعليق الصوتي. أعتقد أنه ليست لديَّ موهبة التوزيع الموسيقي، وكل ما أعرفه في الهندسة الصوتية هي فقط بعد الأساسيات والبدائيات التي يجب أن يتعلمها كل مطرب أو عازف.



◄في رؤيتك ماذا تحتاج الميديا القبطية في 2020؟

بالنسبة لعالم الترانيم، فأعتقد أن المرنم مثل الواعظ، يجب أن يمسك الكتاب المقدس في يد والجريدة اليومية في يد أخرى، بمعنى أن بعض الترانيم يجب أن تشمل موضوعات إنسانية متعلقة باحتياجات الناس وتحدياتهم وظروفهم، فالانفصال عن الواقع غير مفيد أبدًا، والانعزالية لا تنتج فنًّا جيدًا، ونحن نعيش في منطقة من العالم تعاني وتشهد العديد من التغيرات السريعة، قراءة الواقع جزء لا يتجزأ من صناعة الفن، والترانيم هي جزء من هذا الفن. التوزيع الموسيقي مسألة وموهبة مختلفة تمامًا عن التلحين والغناء والعزف، وكذلك الهندسة الصوتية، أما التقديم الإذاعي فهو من فنون التعليق الصوتي. أعتقد أنه ليست لديَّ موهبة التوزيع الموسيقي، وكل ما أعرفه في الهندسة الصوتية هي فقط بعد الأساسيات والبدائيات التي يجب أن يتعلمها كل مطرب أو عازف.بالنسبة لعالم الترانيم، فأعتقد أن المرنم مثل الواعظ، يجب أن يمسك الكتاب المقدس في يد والجريدة اليومية في يد أخرى، بمعنى أن بعض الترانيم يجب أن تشمل موضوعات إنسانية متعلقة باحتياجات الناس وتحدياتهم وظروفهم، فالانفصال عن الواقع غير مفيد أبدًا، والانعزالية لا تنتج فنًّا جيدًا، ونحن نعيش في منطقة من العالم تعاني وتشهد العديد من التغيرات السريعة، قراءة الواقع جزء لا يتجزأ من صناعة الفن، والترانيم هي جزء من هذا الفن.

◄هل تسعد بتشبيهك بالفنان على الحجار من جهة قوة الصوت وتميز الأداء؟

الفنان والأستاذ علي الحجار في رأيي هو واحد من أهم المطربين المصريين خلال القرن العشرين، وبالنسبة لي هو في مرتبة كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، هو حالة فنية متميزة ومتفردة، وطبعًا أن تُشبه بشخص عظيم مثل الفنان علي الحجار هذا شرف، ربما يأتي التشبيه لأني أسمعه كثيرًا وأحفظ الكثير من أغنياته، لكن طبعًا الصوت والأداء مختلفان، طبعًا أنا لست بعظمة وخبرة الحجار، ربما حصرني التشبيه لبعض الوقت في ألوان معينة خاصة أن من يكتبون لي الترانيم، مثل الأستاذ ريمون سليمان، والأستاذ روماني جميل، هم أيضًا متأثرون بالحجار وبكلمات أغانيه.



◄تميز صبحي أداء وتلحين ألوان معينة مثل لساك وكونوا كاملين لها طابع فلسفي.. هل تنوي تغيير ذلك الاتجاه فيما بعد؟

حدث بالفعل تغير في أكثر من عمل مثل "أنا جنبك"، بالإضافة لأهمية ألا ينحصر في ألحاني وهذه التجارب كانت ثرية مثل ترنيمة "أبويا"، و"أريدك دواءً" وهما من ألحان الأستاذ عماد فتيان، لكن طبعًا الكلمات المختلفة عن المتداول هي الأقرب لقلبي.



الفنان والأستاذ علي الحجار في رأيي هو واحد من أهم المطربين المصريين خلال القرن العشرين، وبالنسبة لي هو في مرتبة كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، هو حالة فنية متميزة ومتفردة، وطبعًا أن تُشبه بشخص عظيم مثل الفنان علي الحجار هذا شرف، ربما يأتي التشبيه لأني أسمعه كثيرًا وأحفظ الكثير من أغنياته، لكن طبعًا الصوت والأداء مختلفان، طبعًا أنا لست بعظمة وخبرة الحجار، ربما حصرني التشبيه لبعض الوقت في ألوان معينة خاصة أن من يكتبون لي الترانيم، مثل الأستاذ ريمون سليمان، والأستاذ روماني جميل، هم أيضًا متأثرون بالحجار وبكلمات أغانيه.حدث بالفعل تغير في أكثر من عمل مثل "أنا جنبك"، بالإضافة لأهمية ألا ينحصر في ألحاني وهذه التجارب كانت ثرية مثل ترنيمة "أبويا"، و"أريدك دواءً" وهما من ألحان الأستاذ عماد فتيان، لكن طبعًا الكلمات المختلفة عن المتداول هي الأقرب لقلبي.

◄هل يجب على المرنم أن يكون دارسا لعلوم الموسيقى؟

بلا شك، نعم، إذا أردنا أن يكون المرنم مؤثرًا ويقدم أعمالًا فنية قيّمة فيجب أن يدرس الموسيقى والغناء والمقامات الموسيقية... وغير ذلك من فنون الموسيقى.





◄ ماذا يمكن أن يقدم المرن للمجتمع؟

المرنم هو جزء من المجتمع، والترنيمة هي جزء من فنون وثقافة المجتمع، وهي تحاكي أيضًا ما يقدمه المجتمع من فنون، تتأثر وتؤثر، على سبيل المثال، إذا اخترت حقبة زمنية معينة وقررت أن تسمع أغانيها من حيث الألحان والتوزيع وطريقة الأداء وقررت أن تسمع الترانيم التي صدرت في نفس الحقبة ستجد تشابهًا.

بلا شك، نعم، إذا أردنا أن يكون المرنم مؤثرًا ويقدم أعمالًا فنية قيّمة فيجب أن يدرس الموسيقى والغناء والمقامات الموسيقية... وغير ذلك من فنون الموسيقى.المرنم هو جزء من المجتمع، والترنيمة هي جزء من فنون وثقافة المجتمع، وهي تحاكي أيضًا ما يقدمه المجتمع من فنون، تتأثر وتؤثر، على سبيل المثال، إذا اخترت حقبة زمنية معينة وقررت أن تسمع أغانيها من حيث الألحان والتوزيع وطريقة الأداء وقررت أن تسمع الترانيم التي صدرت في نفس الحقبة ستجد تشابهًا.

لكن على الجانب الآخر، الفن رسالة، وليس وسيلة للترفيه، والترنيمة رسالة، وفي رأيي الترانيم يجب أن عمل على عدة مستويات بالتوازي؛ علاقة الإنسان بالله وتشمل التسبيح والشكر وغيرهما، وعلاقة الإنسان بالمجتمع وتشمل القيم الإنسانية مثل الصدق والأمانة والمحبة وقبول الآخر، والتعايش، وعلاقة الإنسان بنفسه وتشمل فهم الذات والتصالح مع النفس، ومراجعة الإنسان لسلوكه، ومحاولة اكتساب قيم إنسانية سامية، وفي رأيي المرنم المؤثر هو من يفكر في هذه الجوانب وليس في جانب دون الباقي.