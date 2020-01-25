الشهاوى: الجميع تحت البطاطين ورجال الشرطة في الشوارع

قال اللواء محمد الشهاوي، المستشار بكلية القادة والأركان، إن مستقبل الوطن تصنعه تضحيات الأمم والشعوب، ورجال الشرطة يقدموا دروس في التضحيات والشرف والوطنية وحرية القرار منذ عام 1952.وأضاف الشهاوي، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "ام بى سى مصر 2"، أن تضحيات رجال الشرطة زادت في مواجهة الإرهاب لحماية المواطنين والسهر على حماية أمن واستقرار الوطن حتى الآن، ورغم الأحوال الجوية والجميع يجلس تحت البطاطين يقف رجال الشرطة في الشوارع ليل نهار لحماية المصريين.وأكد المستشار بكلية القادة والأركان، أن 25 يناير ذكرى ثورة 25 يناير 2011 التي كانت في بدايتها تدعو للعيش الكريم للمواطنين والحرية والعدالة الاجتماعية، ولكنها قفز عليها الإخوان الإرهابية التي تعتبر العباءة الأيدولوجية لجميع التنظيمات الإرهابية، فهي جماعة لها تاريخ إجرامي طويل في الاغتيالات والإرهاب والحرق، وكانوا يسعوا لهدم الاقتصاد ومؤسسات الدولة وأياديهم ملطخة بدماء المصريين.