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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مناقشة «جلباب أبيض» في نادي القصة بأسيوط

السبت 25/يناير/2020 - 03:19 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أعلن نادي القصة بأسيوط عن عقد حلقة نقاشية لكتاب "جلباب أبيض" للأديب فتحي إسماعيل، ضمن المجموعات القصصية للمؤلف بمقر قصر ثقافة أسيوط التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، يناقشه كل من الناقد والكاتب علاء عبدالسميع والروائي والناقد مصطفى البلكي، بعد عرض دراستهما النقديتين عن الكتاب.

وتتضمن الحلقة حوارًا مفتوحًا مع جمهور الحضور يديره الناقد والكاتب أشرف عكاشة رئيس مجلس إدارة نادي القصة بأسيوط، ضمن الأنشطة الأسبوعية للنادي التي تنعقد بشكل دوري في قاعة التذوق بقصر ثقافة أسيوط وتتاح للجمهور العام.

فتحي إسماعيل من مواليد قرية أولاد عزاز بمحافظة سوهاج 1975م، وحاصل على ليسانس اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وصدرت له مقاطع من لحن عنيد "مجموعة قصصية" وكتاب "جلباب أبيض" مجموعة قصصية، وله تحت الطبع كتاب "رقصة تانجو" مجموعة قصصية، وكتاب "ابتسامات مبتسرة" مجموعة قصصية ضمن فن القصص القصيرة جدًا، وكذلك كتاب "الفساد يرقص سامبا" رواية.

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