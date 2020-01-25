رئيس جامعة أسوان: مصر ستظل واحة الأمان

حرص وفد من جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد، والدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على زيارة مديرية أمن أسوان، لتقديم التهنئة لمدير الأمن اللواء هشام فاروق، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، فضلًا عن قيادات وضباط وأفراد الشرطة بالمديرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، ووسط أجواء تسودها البهجة والروح الوطنية.ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، أهمية دور رجال الشرطة البواسل والجيش المصري في الحفاظ على مقدرات هذا الوطن والعمل على نشر الأمن والأمان فى ربوع المحافظة.وأضاف رئيس جامعة أسوان: أننا جميعًا فى خندق واحد ضد الإرهاب الأسود، وأن مصر ستظل واحة الأمن والأمان والاستقرار، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.وأشار غلاب إلى أن ذكرى عيد الشرطة تعد تخليدًا لدور شهداء الوطن ومدى مكانة الشهيد في نفوسنا الذين ضحوا بأعز ما يملكون، وعرفانًا وتقديرًا منا بتضحية شهداء الواجب الوطني من رجال الشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم الذكية وضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن شرف الوطن.