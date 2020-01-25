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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع سير العمل بالمستشفى العسكرى

السبت 25/يناير/2020 - 02:58 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
مصطفى عنز
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تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، المستشفى العسكرى بمدينة كفر الشيخ؛ لمتابعة سير وانتظام العمل، والاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.

وأشاد المحافظ، بمستوى الرعاية الطبية المقدمة، وحسن معاملة المرضى، وتوافر كل الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية بالمستشفى، مؤكدًا انتظام إجراءات الفحص الطبى، وصرف العلاج لهم.

جاء ذلك، بحضور العميد سامح الطنوبى، المستشار العسكري لمحافظة كفر الشيخ، والرائد هيثم عمارة، قائد منوب بالمستشفى العسكري، وعدد من القيادات التنفيذية.

يذكر أن مستشفى كفر الشيخ العسكري، تم افتتاحه فى عام 2011م، وبها إمكانيات بقوة 150 سريرًا، و3 غرف عمليات، وغرفة عمليات صغرى للطوارئ، بالإضافة إلى 12 سرير عناية مركزة، و12 عيادة خارجية تخصصات مختلفة.
محافظ كفرالشيخ يتابع سير العمل بالمستشفى العسكرى
محافظ كفرالشيخ يتابع سير العمل بالمستشفى العسكرى
محافظ كفرالشيخ يتابع سير العمل بالمستشفى العسكرى
محافظ كفرالشيخ يتابع سير العمل بالمستشفى العسكرى
محافظ كفرالشيخ يتابع سير العمل بالمستشفى العسكرى
محافظ كفرالشيخ يتابع سير العمل بالمستشفى العسكرى
محافظ كفرالشيخ يتابع سير العمل بالمستشفى العسكرى
محافظ كفرالشيخ يتابع سير العمل بالمستشفى العسكرى
محافظ كفرالشيخ يتابع سير العمل بالمستشفى العسكرى
محافظ كفرالشيخ يتابع سير العمل بالمستشفى العسكرى

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