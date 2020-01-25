3 مبادرات صحية جديدة تطلقها الرئاسة فى 2020

أكد الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، والمتحدث باسم الوزارة، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بصدد التجهيز لمبادرة رئاسية جديدة ستنطلق العام الجاري، وهي مبادرة لتطوير منظومة الرعايات المركزة والحضانات، ليصبح عدد المبادرات الرئاسية، التي من المقرر أن تنطلق هذا العام ثلاث مبادرات، بالإضافة لمبادرتي الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وصحة الحامل والجنين، والتي ستكون مستدامة.وأضاف مجاهد في تصريح خاص لـ "الدستور"، أنه يتم الآن التجهيز لمبادرة الرعايات المركزة والحضانات، بالتوازي مع المبادرات التي سبق وأعلن عنها، موضحًا أن سيتم ميكنة كافة الرعايات، والحضانات بالمستشفيات بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك لحل المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي.وأشار إلى أنه هناك ارتفاع في الطلب على الرعايات المركزة، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدفه سد العجز وتطوير منظومة الطوارئ وتدشين مبادرة لتوفير اسرة الرعاية والحضانات بسهولة ويسر، عن طريق ربطها بشبكة إلكترونية، يسهل التعامل معها.وقال إن هناك اجتماعات مكثفة بين رؤساء القطاعات المعنية من وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة والقطاع الخاص لبحث سبل توفير تلك الخدمات الحيوية بسهولة للمواطنين، وسيتم ضمها ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، من مبادرات مثل 100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار باعتبار أن هناك أعدادا كبيرة تحتاج لخدمات الطوارئ على مدار الساعة.وكان الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، كشف عن وجود عدد من الاقتراحات الهامة لتوفير خدمات الطوارئ للمرضى.وأكد أن الوزارة تدرس شراء الخدمة من القطاع الخاص متمثلة في المستشفيات الخاصة، ومستشفيات الجيش والشرطة على أن تتحمل الدولة كل التكاليف وتقدم الخدمة للمواطن المصري بالمجان.وأوضح أن هناك عددا من الاقتراحات ما زالت قيد الدراسة، لزيادة أعداد أسرة الرعاية والحضانات لتوفيرها بسهولة ويسر للمواطنين، لافتا إلى أن وزارة الصحة تقوم بتغطية ما يقرب من 90% للمرضى الذين يحتاجون أسرة رعاية مركزة وللمواليد الذين يحتاجون إلي الحضانات.