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السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو يفقد أعصابه ويهاجم الصحافة بسبب أوكرانيا

السبت 25/يناير/2020 - 02:56 م
بومبيو
بومبيو
وكالات
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فقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعصابه بعدما انهالت عليه الأسئلة بشأن القضية الأوكرانية في خضمّ محاكمة الرئيس دونالد ترامب.

وحصل ذلك عندما كان بومبيو يجري مقابلةً صباحًا مع إذاعة "إن بي آر" الرسمية الأمريكية.

وشمل الجزء الأساسي من المقابلة الملف الإيراني، لكن الصحفية ماري لوزير كيلي، أرادت أن تختم بملف أوكرانيا في وقت يواجه ترامب اتهامات باستغلال السلطة أمام مجلس الشيوخ، لممارسته الضغط على كييف بغية الحصول على تحقيقات بشأن خصومه الديمقراطيين.

وبومبيو نفسه متّهم بأنه لم يدافع عن السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا، ماري يوفانوفيتش، التي أُقيلت من منصبها في الربيع الماضي، بعدما واجهت حملة قدح وذمّ قادها رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس ترامب.

وسألت الصحافية بومبيو: "هل أنتم مدينون باعتذار للسفيرة ماري يوفانوفيتش؟".

وحصل تبادل كلامي ساده التوتر في حين كان بومبيو، يؤكد أنه "دافع عن كل مسئول في الخارجية"، فيما هي تسأله من دون جدوى، متى دافع علنًا عن السفيرة؟.

وأنهى بومبيو الحديث بطريقة صارمة، قائلًا: "قلت كل ما لدي للقول اليوم. شكرًا".

لكن القصة لم تنتهِ هنا وروت الصحفية ماري لويز كيلي، عبر الإذاعة ما حصل، فأشارت إلى أنه "انحنى ونظر إليها نظرة غضب قبل مغادرة المكان".

وبعدها، طلبت مستشارة حكومية من الصحفية أن تتبعها إلى قاعة خاصة بالوزير، لكن من دون مذياع.

وقالت كيلي: "كان هناك ينتظرني وصرخ في وجهي لنحو عشر دقائق".

وأشارت إلى أنه "لم يكن مسرورًا لأنه سُئل عن أوكرانيا"، مؤكدةً أنها تعرّضت لإهانات خلال الحديث كله.

وحسب الصحفية، فإن بومبيو قال لها: "هل تعتقدين أن الأمريكيين يهتمّون بأوكرانيا؟"، ثمّ طلب من مستشاريه أن يجلبوا له خريطة العالم من دون أسماء الدول بهدف إثبات أنها لا تعرف أين تقع أوكرانيا.

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