رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استكمالًا للوفاء بالوعد.. الحكومة تستعد لتعويض 5329 أسرة نوبية جديدة

السبت 25/يناير/2020 - 02:48 م
مدبولى
مدبولى
محمد إبراهيم
طباعة
أعلنت رئاسة الوزراء، فتح الباب مرة ثانية لأهالي النوبة الذين تضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، لتلقي طلبات التعويض، ممن لم يسجلوا رغباتهم في تحديد التعويض المستحق لهم، وذلك بناءً على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتعويض المتضررين.

ويبلغ عدد الأسر النوبية، التي تتيح لها الحكومة الفرصة الثانية لتعويض نحو 5 آلاف و329 أسرة، حيث يُقدر عدد المستحقين للتعويضات نحو 11 ألفًا و500 مواطن مصري نوبي، سجل منهم «الرغبات» نحو 6 آلاف و171 مستحقًا فقط، حسب تقرير معلوماتي صادر عن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، أمس السبت.

كان قد أعلن مدبولي خلال احتفالية «الوفاء بالوعد»، تسليم تعويضات من لم يسبق تعويضهم من «متضرري النوبة»، الإثنين الماضي، أن اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، ستفتح باب تلقي الرغبات مرة أخرى لمن لم يتقدم بها خلال الفترة الماضية، بناءً على مطالب تلك الأسر، حيث ستعلن اللجنة موعد تلقى الرغبات والعمل على تلبيتها، وفقًا للقواعد والإجراءات التنفيذية المُقررة في هذا الصدد، كما أوضح رئيس الوزراء، في الاحتفالية.

وتتيح «اللجنة الوطنية»، أمام «المتضررين» عدة خيارات، حسب تقرير «إعلام الوزراء»؛ فبالنسبة للمتضررين من بناء وتعلية خزانِ أسوان، تقرر تمليكهم الأراضي المقامة عليها مساكنهم، أو تقرير حق انتفاعِ عليها إذا كانت من أراضي طرحِ النهر.

ويوضح «المركز»، أن المتضررين من إنشاء السد العالي، ممن فقدوا مساكنَهم، فتقرر اختيارهم بين ثلاث رغبات؛ إما التعويض العيني بتمليك كل منهم وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي المتاحة في 13 محافظة، وإما التعويض النقدي بواقعِ 225 ألف جنيه عن المسكنِ الواحد، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.

ولفت إلى أن المتضررين من إنشاء السد العالي ممن فقدوا أراضي زراعية؛ تقرر وضع ثلاثة اختيارات أمامهم؛ إما التعويض العيني بتمليكهم أراضى قابلة للزراعة بمنطقة «خور قندي» أو بمنطقة «وادي الأمل»، بمساحة مماثلة لمساحة الأرض التي فقدوها، مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدانِ الواحد، أو التعويض النقدي بواقعِ 25 ألف جنيه عن الفدان الواحد، مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.

وأوضح «إعلام الوزراء»، أنه في حالة عدم إبداء الرغبة أو عدم اتفاق الورثة، يكون التعويض نقدًا، ويُودع في أحد البنوك التي تتعامل معها محافظة أسوان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"الوزراء" يستعرض إجراءات صرف التعويضات لأهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان

إعداد وتجهيز 21 لجنة لتلقي طلبات تعويضات النوبيين في أسوان

غدًا.. وزير شئون مجلس النواب يزور أسوان لمتابعة عمل لجان التعويضات

لجان تعويضات أهالى النوبة تواصل استقبال طلبات الأهالى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

إسرائيل تبعد خطيب المسجد الأقصى 4 أشهر

منذ حوالي 20 ساعة

«ودّع أمه».. اللحظات الأخيرة في حياة محمد حسن خليفة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

«انقلب السحر على الساحر».. وائل غنيم يفضح الإخواني أنس حسن

منذ حوالي 12 ساعة

تراجع سعر الغاز الطبيعى اليوم السبت

الصور

image description

صور حفل كارول سماحة في أوبرا جامعة مصر

image description

صور مباراة الزمالك ومازيمبى

image description

هايدى ضحية «the voice kids» في ضيافة «الدستور»

image description

محافظ مطروح يستمع لمطالب أهالي قرية الزيات (صور)

image description

"أنت أقوى من المخدرات" ورشة للأطفال بمعرض القاهرة للكتاب

الأكثر قراءة

حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

شاكيد: «صفقة القرن» فرصة لفرض سيادة إسرائيل على الضفة والأغوار

«انقلب السحر على الساحر».. وائل غنيم يفضح الإخواني أنس حسن

حسني مبارك يجري عملية جراحية.. و«علاء» يكشف حالته الصحية

إنفوجراف

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

image description

3 مؤسسات إخوانية مولتها واشنطن (إنفوجراف)

image description

بعد تدهور صحة خامنئي.. 4 مرشحين لخلافة مرشد إيران «إنفوجراف»

image description

10 معلومات عن محمد حسن خليفة فقيد معرض الكتاب (انفوجراف)

أيام زمان

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

دراسة: «المشى» يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

زيادة احتمالات الإصابة بـ«عرق النسا» أثناء الحمل

منوعات

العثور على أقدم حفرة لـ«نيزك» فى أستراليا

«فيزوف» حول أدمغة ضحاياه لزجاج

«هتلر فى الجحيم» لوحة عمرها 76 عامًا فى متحف ألمانى

لمدة 8 دقائق.. بريطانى يسبح في بحيرة جليدية بالقطب الجنوبى

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
د.كريمة الحفناوى
مكتبة إبيار الثقافية بمحافظة الغربية
المزيد

الثقافة

أماني التونسي تحاضر عن «سينما الميزانية المناسبة» بجاليري أبونتو.. اليوم

شربل داغر يشارك في معرض الكتاب بـ«عِشها مثلَ أبد لا ينقضي»

جاليري «بهلر» يعلن الأعمال الفائزة بمسابقة الشباب

«شباكي بيطُل ع الأَجرام» ديوان شعر بالعامية لـ محمود بيومي