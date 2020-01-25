استكمالًا للوفاء بالوعد.. الحكومة تستعد لتعويض 5329 أسرة نوبية جديدة

أعلنت رئاسة الوزراء، فتح الباب مرة ثانية لأهالي النوبة الذين تضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، لتلقي طلبات التعويض، ممن لم يسجلوا رغباتهم في تحديد التعويض المستحق لهم، وذلك بناءً على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتعويض المتضررين.ويبلغ عدد الأسر النوبية، التي تتيح لها الحكومة الفرصة الثانية لتعويض نحو 5 آلاف و329 أسرة، حيث يُقدر عدد المستحقين للتعويضات نحو 11 ألفًا و500 مواطن مصري نوبي، سجل منهم «الرغبات» نحو 6 آلاف و171 مستحقًا فقط، حسب تقرير معلوماتي صادر عن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، أمس السبت.كان قد أعلن مدبولي خلال احتفالية «الوفاء بالوعد»، تسليم تعويضات من لم يسبق تعويضهم من «متضرري النوبة»، الإثنين الماضي، أن اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، ستفتح باب تلقي الرغبات مرة أخرى لمن لم يتقدم بها خلال الفترة الماضية، بناءً على مطالب تلك الأسر، حيث ستعلن اللجنة موعد تلقى الرغبات والعمل على تلبيتها، وفقًا للقواعد والإجراءات التنفيذية المُقررة في هذا الصدد، كما أوضح رئيس الوزراء، في الاحتفالية.وتتيح «اللجنة الوطنية»، أمام «المتضررين» عدة خيارات، حسب تقرير «إعلام الوزراء»؛ فبالنسبة للمتضررين من بناء وتعلية خزانِ أسوان، تقرر تمليكهم الأراضي المقامة عليها مساكنهم، أو تقرير حق انتفاعِ عليها إذا كانت من أراضي طرحِ النهر.ويوضح «المركز»، أن المتضررين من إنشاء السد العالي، ممن فقدوا مساكنَهم، فتقرر اختيارهم بين ثلاث رغبات؛ إما التعويض العيني بتمليك كل منهم وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي المتاحة في 13 محافظة، وإما التعويض النقدي بواقعِ 225 ألف جنيه عن المسكنِ الواحد، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.ولفت إلى أن المتضررين من إنشاء السد العالي ممن فقدوا أراضي زراعية؛ تقرر وضع ثلاثة اختيارات أمامهم؛ إما التعويض العيني بتمليكهم أراضى قابلة للزراعة بمنطقة «خور قندي» أو بمنطقة «وادي الأمل»، بمساحة مماثلة لمساحة الأرض التي فقدوها، مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدانِ الواحد، أو التعويض النقدي بواقعِ 25 ألف جنيه عن الفدان الواحد، مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.وأوضح «إعلام الوزراء»، أنه في حالة عدم إبداء الرغبة أو عدم اتفاق الورثة، يكون التعويض نقدًا، ويُودع في أحد البنوك التي تتعامل معها محافظة أسوان.