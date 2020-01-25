صحيفة هندية: نيبال مستعدة للتوسط لحل أزمة كشمير

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن مصدرًا في حكومة نيبال، أكد استعداد بلاده للعب دور الوسيط بين الهند وباكستان في خلافهما بشأن إقليم كشمير، لتكون نيبال بذلك أول دولة جنوب آسيوية تعرض الوساطة لحل هذا النزاع.ونقلت الصحيفة عن المصدر، دون الكشف عن هويته، تأكيده على أهمية الحوار بين الدولتين لحل خلافاتهما، وهو ما قد يؤدي أيضًا إلى إحياء رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي "سارك".وقال المصدر الحكومي النيبالي إن "المحادثات والنقاشات السلمية هي أفضل السبل لحل أي مشكلات، قد يكون هناك تناقضات وخلافات ولكن يمكن حلها من خلال الحوار"، مضيفًا "إذا دعت الضرورة، يمكننا أن نلعب دور الوسيط فنيبال بلد مستقل ومحايد ومحب للسلام".وكانت التوترات قد تصاعدت بين الهند وباكستان منذ أن ألغت الهند المادة 370 من الدستور والتي تمنح وضعًا خاصًا لولاية جامو وكشمير (الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه) في أغسطس من العام الماضي، وهو ما أثار رد فعل قويًا من باكستان التي خفضت مستوى العلاقات الدبلوماسية وطردت السفير الهندي.