إدارة المرور تهدى المواطنين الورود فى عيد الشرطة الـ68

وزعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، الورد على المواطنين بالطرق السريعة احتفالًا بعيد الشرطة للتفاعل بين الشرطة والمواطنين.يأتي هذا في إطار توجيهات وزير الداخلية بتوزيع كتيبات التوعية المرورية ولعبة السلم والثعبان على الأطفال تحت إشراف اللواء هاني جرجس، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة احتفالًا بعيد الشرطة.