بكين تتخلى عن الحافلات للحد من انتشار كورونا

أعلنت العاصمة الصينية بكين، اليوم السبت، عن توقف حركة جميع الحافلات بين الأقاليم، وذلك اعتبارًا من 26 يناير للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.وحسبما أفاد التليفزيون الصيني اليوم، ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 41 شخصًا حتى يوم الجمعة في حين بلغ عدد المصابين به أكثر من 1300 على مستوى العالم.يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة «سارس»، متلازمة الشرق الأوسط التنفسية «ميرس».وتم تسجيل أول حالة إصابة بالالتهاب الرئوى الذى يسببه فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان، خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث تم الإبلاغ عن نحو 224 حالة حتى الآن، بينهم 14 في مقاطعة قوانجدونج جنوبي الصين، وخمسة فى العاصمة (بكين) و198 فى "ووهان" بوسط البلاد، فيما تم تأكيد حالة وفاة رابعة مرتبطة بالفيروس.