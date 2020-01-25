أرتال عسكرية تنقل عناصر مكافحة الشغب إلى بغداد

نقلت أرتال عسكرية، السبت، بشكل مستمر عناصر مكافحة الشغب وتتجه إلى ساحة الوثبة في بغداد، حسب فضائية "سكاي نيوز" العربية.فيما أكدت قيادة عمليات الرافدين، في بيان لها، أنها لن نسمح بقطع الطرق أو حرق الإطارات تحت أي مسمى، لافتة أن الوضع الأمني في جميع المحافظات ممتاز باستثناء ذي قار.وأشارت "عمليات الرافدين"، إلى أن القوى الأمنية ستنتشر في المناطق التي انسحب منها المتظاهرون.واقتحمت القوات الأمنية في مدينة البصرة، السبت، ساحة الاعتصامات، وفضّت الاحتجاجات بالقوة، وفقًا لما أفادت به فضائية "سكاي نيوز" العربية.فيما توعد شيوخ البصرة، في بيان، المحافظ أسعد العيداني بثورة ستطيح به بعد فض الاعتصام الرئيسي في المحافظة، بالقوة.