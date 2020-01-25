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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمنى يتقدم نحو جبل «هيلان» الاستراتيجى فى مأرب

السبت 25/يناير/2020 - 02:35 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ذكرت مصادر عسكرية يمنية، اليوم السبت، أن قوات الجيش الوطني تتقدم باتجاه جبل "هيلان" الاستراتيجي الذي يقع في مديرية صرواح غرب مأرب، ويربطها مع جبهة نهم.

وقالت المصادر إن مقاتلات التحالف شنت غارات مكثفة على جبل "هيلان" والمناطق المجاورة التي تشرف على طريق مأرب صنعاء الجوف، وذلك في ظل معارك ضارية يخوضها الجيش مع ميليشيات الحوثي، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية.

وأضافت أن الجيش الوطني يقوم بعمليات تمشيط واسعة لمواقع الميليشيات في الجبل، مشيرة إلى أن الجيش يتقدم بأسلحة ثقيلة، وقد استولى على أسلحة وذخائر وقواعد إطلاق صواريخ للميليشيات.

فيما تدور معارك شرسة مع الميليشيات في جبهة نهم، حيث تقدم الجيش في هذه الجبهة وسيطر على سلسلة جبال استراتيجية.

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