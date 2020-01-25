أمريكا تستدعى دبلوماسييها من الصين بسبب «كورونا»

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن نيتها ترتيب رحلة جوية غدًا الأحد لإعادة المواطنين والدبلوماسيين الأمريكيين من مدينة ووهان الصينية مركز تفشي فيروس كورونا، وذلك حسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت".يُشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة "سارس"، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بالالتهاب الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان، خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث تم الإبلاغ عن نحو 224 حالة حتى الآن، بينهم 14 فى مقاطعة قوانجدونج جنوبي الصين، وخمسة في العاصمة بكين و198 في "ووهان" بوسط البلاد.