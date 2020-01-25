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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولندا تستدعى مدير مكتب المفوضية الأوروبية

السبت 25/يناير/2020 - 02:20 م
المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
وكالات
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أعلن بافيل يابلونسكي، نائب وزير الخارجية البولندي، أنه سيتم استدعاء رئيس مكتب المفوضية الأوروبية في بولندا إلى مقر الخارجية اليوم السبت، وذلك بعد تصريحات "غير مقبولة" أدلى بها كريستيان فيجاند، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، حسبما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج".

وفي أعقاب المقابلة التي لم تستغرق أكثر من 30 دقيقة، صرح ماريك برافادا، رئيس مكتب المفوضية في بولندا، للصحفيين بقوله: "الاتحاد الأوروبي مجتمع قانون، ولا يمكن أن يصبح مشاهدًا سلبيًا لتهديدات ضد قضاة".

ووصف برافادا المناقشة التي أجراها في الخارجية البولندية بأنها كانت بناءة، وقد تضمنت التفاصيل الخاصة بالزيارة المقرر أن تقوم بها فيرا يوروفا، نائبة رئيسة المفوضية، إلى بولندا الأسبوع الجاري.

وكان فيجاند صرح أمس، بأن المفوضية "قلقة للغاية" حيال الديمقراطية في بولندا بعدما رفضت الحكومة في وارسو قرار المحكمة العليا في البلاد بإلغاء الإصلاحات الحكومية المتعلقة بالقضاء.

كما شكك في شرعية المحكمة الدستورية، التي يسيطر عليها الحزب الحاكم، وبينهم نواب سابقون.

تجدر الإشارة إلى أن بولندا تواجه حالة من الفوضى القانونية بعد إجراء أكثر من عشرة تغييرات في نظام المحاكم خلال السنوات الأربع الأخيرة.

ورأى فيجاند أن الإصلاح الجديد جعل القضاة غير متأكدين من قدرتهم على إصدار أحكام وأثار الشكوك حول صحة الآلاف من هذه الأحكام.

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