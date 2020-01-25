جامعة الطفل فى سوهاج تستأنف أنشطتها العلمية

استأنفت، اليوم السبت، جامعة الطفل بسوهاج أنشطتها العلمية للعام الدراسي 2020، بعد توقفها خلال امتحانات منتصف العام، وذلك بتنفيذ محاضرات عن الحاسب الآلي "ICT" لطلاب المرحلتين الرابعة والخامسة.وقال الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، إن جامعة الطفل استقبلت هذا العام 100 طالب تتراوح أعمارهم بين ٩ إلى 10 أعوام، مشيرًا إلى أن الطلاب يدرسون على مدار العام مجموعة من المحاضرات العلمية المختلفة في رحاب الجامعة إلى جانب مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.وقال الدكتور محمد حشمت، منسق جامعة الطفل، إنه تم تدريب الطلاب خلال المحاضرات على كيفية إنشاء مواقع شخصية على شبكة الإنترنت، بجانب مجموعة من البرامج الأخرى، حيث حاضر بها عماد عبداللاه، المعيد بكلية الحاسبات والمعلومات، وذلك بمعامل الحاسب الآلي بمقر كلية العلوم بالحرم الجامعي.