50 ٪ من شكاوى المستهلكين مرتبطة بالتسوق عبر الإنترنت

قالت سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك رئيس الاتحاد العربي لجمعيات حماية المستهلك، إن أكثر الشكاوى التي تتلقاها بنسبة ٥٠٪ تتمثل في العروضات الوهمية من خلال الإنترنت والتسوق من عن بعد.ورجعت الديب في تصريح خاص لـ"الدستور" إن قانون حماية المستهلك الجديد رقم ١٨١لسنة ٢٠١٨ تناول التجارة الإلكترونية وحدد لها ضوابط محددة لمنع وقوع المواطنين فريسة سهلة لظاهرة التضليل للاعلانات عن أجهزة إلكترونية أو كهربائية أو شاشات التلفزيون أو غيرها بخصومات تصل إلى نسب عالية مقارنة من شرائها في محال تجارية معروفة.وتابعت أن بعض المواطنين يقعون في هذه الاشكالية ويخدعون من خلال سرعة التسوق بدون معرفة عنوان الشركة والهواتف الخاصة والسجل التجاري لها.