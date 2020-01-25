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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الشرطة والشعب يحتفلون بعيد الشرطة فى جميع ميادين الجمهورية

السبت 25/يناير/2020 - 02:13 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
مريم جبل و عمرو المزيدي
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قام رجال الشرطة بكل مديريات الأمن بالنزول إلى الشوارع مُقدمين الزهور والحلوى للمواطنين المصريين بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة، وذلك إيمانًا من وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع كل أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين، لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصرى كاملة.

وشعر رجال الشرطة بالفرحة الغامرة حين لمسوا من المواطنين تضامنهم معهم وسعادتهم بهم، لاشتراكهم فى الاحتفال معهم، وذلك بتقديم المواطنين وأطفالهم الزهور إلى رجال الشرطة المنتشرين في كل الميادين والشوارع الرئيسية.
الشرطة والشعب يحتفلون بعيد الشرطة فى جميع ميادين الجمهورية
الشرطة والشعب يحتفلون بعيد الشرطة فى جميع ميادين الجمهورية
الشرطة والشعب يحتفلون بعيد الشرطة فى جميع ميادين الجمهورية
الشرطة والشعب يحتفلون بعيد الشرطة فى جميع ميادين الجمهورية
الشرطة والشعب يحتفلون بعيد الشرطة فى جميع ميادين الجمهورية
الشرطة والشعب يحتفلون بعيد الشرطة فى جميع ميادين الجمهورية
الشرطة والشعب يحتفلون بعيد الشرطة فى جميع ميادين الجمهورية
الشرطة والشعب يحتفلون بعيد الشرطة فى جميع ميادين الجمهورية
الشرطة والشعب يحتفلون بعيد الشرطة فى جميع ميادين الجمهورية
الشرطة والشعب يحتفلون بعيد الشرطة فى جميع ميادين الجمهورية

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