شرطة البحر الأحمر توزع الهدايا على المواطنين

شهدت شوارع مدينة الغردقة، اليوم السبت، توزيع عدد من الضباط والأفراد بمديرية أمن البحر الأحمر، الورود والشيكولاته على المارة وقائدي السيارات والسائحين في شوارع المدينة، احتفالًا بعيد الشرطة الـ68، ومشاركة المواطنين بهذا الاحتفال.جاء ذلك بمنطقة الدهار وأمام محكمة الغردقة، ووجه المواطنون وقائدو السيارات التهنئة للضباط والأفراد، وحرص عدد منهم على النزول من السيارات والتقاط الصور التذكارية وتوجيه التحية لهم.وعلى جانب آخر، هنأ محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم السبت، اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، والقيادات الأمنية بالمحافظة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، وذلك بحضور الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، ووفد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بمديرية أمن البحر الأحمر.وخلال تهنئة المحافظ رجال الشرطة بعيدهم، أعرب عن سعادته بمشاركته فى الاحتفال السنوى بعيد الشرطة الـ68، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يجدد تقدير الشعب المصرى العظيم لإعطاء أبنائه من رجال الشرطة فى يوم عيدهم.وأهدى محافظ البحر الأحمر، درع المحافظة لمدير الأمن، تقديرًا لدوره البارز ورجال الشرطة الأوفياء في خدمة المواطنين وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للوطن، مؤكدًا أن مصر لن تنسى شهداءها من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة فداءً لهذا الوطن.