نصيف: الأمن وراء زيادة معدلات التنمية الاقتصادية

أرجع المستشار مايكل نصيف الخبير الاقتصادي في بيان له اليوم إلى أن التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر إلى عامل الأمن فلا تنمية بدون أمن واستقرار.وقال نصيف إن الشرطة المصرية صمام الأمان استطاعت تثبيت أركان الأمن الداخلي وهذا ساهم في زيادة معدلات التنمية والمشروعات وتدفق الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص العمل وتقليص الجهل والفقر وساهم في التوسع العمراني.وأشار إلى أن الأمن كان سبب مباشر في التطورات الإيجابية للتنمية وتحسن مؤشرات الاقتصاد وانعكاساتها على المواطن في توفير حياة كريمة للمواطن.وتقدم المستشار مايكل نصيف بالتهنئة لرئيس الجمهورية والشرطة المصرية في احتفالات الشرطة بعيدها واصفا عيد الشرطة بعيد الاستقرار والتنمية.