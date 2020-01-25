«الشيكولاتة» عيدية الشرطة لأهالى الأقصر

وزع رجال الشرطة في محافظة الأقصر، اليوم السبت، الشيكولاتة على المواطنين، وهذا في إطار الاحتفال بالذكرى الـ٦٨ لعيد الشرطة المصرية.وفي سياق متصل، شاركت القيادات الأمنية في افتتاح النصب التذكاري للشهداء، والمقام بالقرب من المستشفى العام بشارع معبد الكرنك على مساحة 4000 متر مربع، وجاء تدشين النصب التذكاري لشهداء المحافظة في حربي 1967 و1973، وكذلك شهداء العمليات الإرهابية من الجيش والشرطة والشعب بالأقصر، تقديرًا لجميع من ضحّوا بأرواحهم فداءً للوطن.ويتخذ النُصب التذكاري للشهداء طابعًا فرعونيًا، حيث يضم بوابة أشبه ببوابة معابد الكرنك، تتوسطها مقصورة، تضم تمثالًا لجندي مصري، كما يضم لوحات زجاجية دُونت عليها أسماء الشهداء من رجال الجيش والشرطة.