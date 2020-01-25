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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

حازم إمام: سعيد بوجودي ضمن نماذج « 100 عام على الحلم»

السبت 25/يناير/2020 - 02:06 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
عبدالله هشام - آية سالم
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قال الكابتن حازم إمام، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، إن كتاب "100 عام من الحلم" للكاتب الصحفي عمر البانوبي، لم يترك أحدا من اللاعبين المصريين الذين احترفوا في الخارج إلا وتحدث عن فترة احترافه، موضحا أنه سعيد بوجوده ضمن أحد النماذج الواردة في الكتاب.

وأضاف "الثعلب الصغير" خلال حفل توقيع الكتاب بقاعة "المقهى الثقافي" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن نموذج الكاتب يعد نمطا جديدا التأريخ للكرة المصرية، مشيرًا إلى أن الوجود في معرض الكتاب قيمة كبيرة، وأنه يحرص على الحضور منذ صغره.

يذكر أن الكتاب صادر عن «دار الوطن» للنشر، حيث يستعر فيه المؤلف لمائة عام من قصص وأسرار نجوم وأساطير كرة القدم المصرية في الأندية الأوروبية، بدءا من العام 1908 وحتى العام 2008 على لسان أبطالها.

ويكشف نجوم كرة القدم المصرية تفاصيل وكواليس خروجهم للاحتراف الأوروبي والمعاناة التي صدمتهم في البدايات، وكذلك لحظات التألق والوصول للعالمية وأسباب العودة إلى مصر من خلال أحاديث مطولة أجراها الكاتب ويستعرضها أصحابها للمرة الأولى.

ويحتوى الكتاب على أحاديث مع أساطير الكرة الأوروبية ممن رافقوا نجوم الكرة المصرية في فترات احترافهم، وكذلك مدربيهم وحتى منافسيهم في الدوريات الأوروبية المختلفة.

عمر البانوبي كاتب صحفي بـ«بوابة أخبار اليوم»، وباحث دراسات عليا في مجال الإعلام، وصاحب تجربة فريدة في الدوري الإنجليزي من خلال عمله منسقا إعلاميا لنادي هال سيتي الإنجليزي في الفترة من 2013 وحتى 2018 وله أكثر من 250 حوارا مع نجوم الكرة العربية والعالمية.
حازم إمام: سعيد بوجودي ضمن نماذج « 100 عام على الحلم»
حازم إمام: سعيد بوجودي ضمن نماذج « 100 عام على الحلم»

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