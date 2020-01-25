بيريتس: طرح «صفقة القرن» قبل انتخابات الكنيست غير منطقي

هاجم عمير بيرتس رئيس حزب العمل الإسرائيلي، اليوم السبت، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه طرح خطته للسلام، المعروفة إعلاميا بـ«صفقة القرن» في ذلك التوقيت.وقال بيريتس: "هذا أمر غير منطقي أن يتم طرح خطة سياسية قبل شهر من الانتخابات الإسرائيلية"، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.ووجّه ترامب الدعوة لبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، وبيني جانتس، رئيس حزب «أزرق أبيض»، لزيارة البيت الأبيض، الثلاثاء المقبل، لمناقشة الخطة الأمريكية للسلام.وقال مكتب نتنياهو في بيان، أمس الجمعة، إنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأحد المقبل، ويعود إلى تل أبيب يوم الأربعاء، على أن يلتقي ترامب، يوم الثلاثاء.وقال الرئيس الأمريكي إنه يعتزم طرح الصفقة قبيل تلك الزيارة، قائلًا: "إنها صفقة رائعة، وأفضل أن أكون قادرًا على تحقيقها، هناك من يقول إنها الأصعب من بين العديد من الصفقات".