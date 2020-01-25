ضبط 4 أشخاص لتشاجرهم بالأسلحة النارية فى التجمع

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على طرفى مشاجرة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، استخدمت فيها الأسلحة النارية، وحرر محضر بالواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بمنطقة النرجس بدائرة القسم.وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين حراس إحدى الفيلات بدائرة القسم، وحراس إحدى الفيلات المجاورة بذات المنطقة، بعد مشادة كلامية بين الطرفين بسبب قيام الطرف الأول بإلقاء قمامة أمام الفيلا محل حراسة الطرف الثانى، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد الأشخاص بالطرف الأول بإطلاق عيار خرطوش فى الهواء من فرد خرطوش كان بحوزته "دون إصابات".وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحد الأشخاص من الطرف الأول (فرد خرطوش، 3 طلقات من ذات العيار)، والمُستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.