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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

هانى رمزى: «100 عام من الحلم» بداية حل أزمة الكرة المصرية

السبت 25/يناير/2020 - 01:33 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
عبدالله هشام - آية سالم
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قال الكابتن هاني رمزي، مساعد مدرب منتخب مصر، إن كتاب "100 عام من الحلم" للكاتب الصحفي عمر البانوني، توثيق لتاريخ اللاعبين المحترفين في كتاب واحد لم يكن سهلًا.

وأضاف رمزي في حفل توقيع الكتاب: إن التطور التكنولوجي سهل كثيرًا بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الفترة الماضية كانت الكرة تمر بأزمة، وأن هذه الكتب تعد بداية لحل الأزمة.

وصدر الكتاب عن «دار الوطن» للنشر، حيث يستعرض فيه المؤلف لمائة عام من قصص وأسرار نجوم وأساطير كرة القدم المصرية في الأندية الأوروبية، بدءًا من العام 1908 وحتى العام 2008 على لسان أبطالها.

ويكشف نجوم كرة القدم المصرية تفاصيل وكواليس خروجهم للاحتراف الأوروبي والمعاناة التي صدمتهم في البدايات، وكذلك لحظات التألق والوصول للعالمية وأسباب العودة إلى مصر من خلال أحاديث مطولة أجراها الكاتب ويستعرضها أصحابها للمرة الأولى.

ويحتوى الكتاب على أحاديث مع أساطير الكرة الأوروبية ممن رافقوا نجوم الكرة المصرية في فترات احترافهم، وكذلك مدربيهم وحتى منافسيهم في الدوريات الأوروبية المختلفة.

عمر البانوبي كاتب صحفي بـ«بوابة أخبار اليوم»، وباحث دراسات عليا في مجال الإعلام، وصاحب تجربة فريدة في الدوري الإنجليزي من خلال عمله منسقًا إعلاميًا لنادي هال سيتي الإنجليزى فى الفترة من 2013 وحتى 2018 وله أكثر من 250 حوارًا مع نجوم الكرة العربية والعالمية.

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