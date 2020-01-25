شاكيد: «صفقة القرن» فرصة لفرض سيادة إسرائيل على الضفة والأغوار

أعربت إيليت شاكيد، رئيس حزب «اليمين الجديد»، عن تأييدها طرح صفقة القرن، موضحةً أنها فرصة كبيرة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وعلى المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، حتى قبل انتخابات الكنيست المقرر لها 2 مارس المقبل.وقالت إن حزبها لن يسمح بإنشاء دولة فلسطينية، مؤكدةً أن الدولة الفلسطينية أمر خطير بالنسبة لإسرائيل، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وتابعت: "يجب أن ندرك أنه لم تكن هناك إدارة أمريكية متعاطفة أو مساندة لإسرائيل مثل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقد دعم الرؤساء الأمريكيون السابقون مبدأ حل الدولتين، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تدعم فيها إدارة أمريكية تطبيق السيادة الإسرائيلية على جميع مستوطنات الضفة".ووجّه ترامب الدعوة لبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، وبيني جانتس، رئيس حزب «أزرق أبيض»، لزيارة البيت الأبيض، الثلاثاء المقبل، لمناقشة الخطة الأمريكية للسلام.وقال مكتب نتنياهو في بيان، أمس الجمعة، إنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأحد المقبل، ويعود إلى تل أبيب يوم الأربعاء، على أن يلتقي ترامب، يوم الثلاثاء.وقال الرئيس الأمريكي إنه يعتزم طرح الصفقة قبيل تلك الزيارة، قائلًا: "إنها صفقة رائعة، وأفضل أن أكون قادرًا على تحقيقها، هناك من يقول إنها الأصعب من بين العديد من الصفقات".