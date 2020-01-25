عمران خان يدعو شعبه للخروج يوم 5 فبراير تضامنًا مع الكشميريين

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم السبت، شعبه للخروج يوم 5 فبراير المقبل؛ للتعبير عن التضامن مع الشعب الكشميري.وقال خان، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية: "إنني أرغب في أن يخرج الشعب الباكستاني في الخامس من فبراير المقبل لدعم 8 ملايين كشميري، حاصرهم نحو 900 ألف جندي هندي في جامو وكشمير، منذ 6 أشهر ماضية".ويحتفل الباكستانيون في يوم 5 فبراير من كل عام، منذ عام 1991، بيوم التضامن مع الشعب الكشميري.