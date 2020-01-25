«سيجارة برائحة الموتى».. أول إصدارات القاصة إسراء عماد

أصدرت دار شمس للنشر والتوزيع، أول مجموعة قصصية للكاتبة إسراء عماد، بعنوان «سيجارة برائحة الموتى»، لتكون متاحة في الدورة الـ51 الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.وتضم المجموعة 21 قصة تتمحور جميعها حول الذات ومكوناتها وأزماتها الإنسانية والنفسية، وسط تداخلات بين عالمي الأحلام والواقع، وينعكس ذلك على أغلب الموضوعات التي تتناولها القصص، مثل الوحدة والافتقار والموت ورماد الذكريات وما تبقى من أثر الوجع والأزمات.ومن ضمن قصص المجموعة «هكذا فعلت بي الوحدة»، والتى تحاول الوصول إلى وصف مجازي وواقعي في نفس الوقت لفكرة الوحدة وهواجسها، باعتبارها لعنة تصيب البعض منها وتوصله إلى حدود الجنون، ومنها أيضا قصة «بتر» التي تحفر في مشاعر العجز والرغبة في الخلاص.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء، على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان، شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان، منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة، فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقررة إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهى: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.