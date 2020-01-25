ضبط 363 طن أعلاف زراعية مجهولة المصدر في أسيوط

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تم ضبط (مصنع أعلاف زراعية "مرخص" بأسيوط) بإجمالى مضبوطات بلغت (363 طن أعلاف زراعية) "دون بيانات، مجهولة المصدر"، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجارى.وأثمرت الجهود عن ضبط (محلات لبيع اللحوم بالقليوبية)، بإجمالى مضبوطات بلغت (92 كيلوجرام لحوم) "تم ذبحها خارج المجازر الحكومية"، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.ونجحت الجهود في ضبط (20) سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة، فضلًا عن ضبط (8) مصانع لإنتاج المواد البلاستيكية "دون ترخيص" بنطاق محافظة أسيوط بإجمالى مضبوطات بلغت (196 طن نفايات "طبية- صلبة- بترولية مختلطة").وأسفرت الجهود عن ضبط (4) مسابك "نحاس- ألومنيوم" دون ترخيص بنطاق محافظة القاهرة لعدم وجود "سجل الحالة البيئية، تراخيص لمزاولة النشاط التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة" بالمخالفة لقانون البيئة.وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط (8) قضايا إلقاء مخلفات بالطريق العام بنطاق محافظة الجيزة بالمخالفة لقانون البيئة.وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (6) وحدات نهرية بمخالفات (عدم اكتمال الطاقم الملاحي- عدم توافر أدوات الإطفاء والإنقاذ- القيادة دون ترخيص) بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.وفى مجال التعدي على منافع الرى، تم ضبط (15) قضية تعدٍ على منافع الرى بنطاق مديريات أمن (القاهرة- القليوبية- أسيوط) بالمخالفة لقانون الرى والصرف.وفى مجال حماية الثروة السمكية، تم ضبط (21) قضية "مركب دون ترخيص- غزل مخالف- جوابى مخالفة" بنطاق مديريات أمن القليوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.