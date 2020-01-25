بروتوكول تعاون لإنشاء مراكز للخدمات الزراعية فى سيناء

وقع الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والعميد مهندس أركان حرب بدر حسني عبدالمقصود، رئيس الشعبة الهندسية بالقيادة الموحدة لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتنمية سيناء، بحضور الدكتور عبدالله زغلول، نائب رئيس المركز لشئون المحطات البحثية والمشروعات، والدكتور صفي الدين متولي، نائب رئيس المركز للبحوث، اليوم، بروتوكول تعاون لتنفيذ وإنشاء ثلاث مراكز الخدمات الزراعية المتكاملة بسيناء لخدمة مشروع التجمعات الزراعية وأنشطة التنمية الزراعية المتنوعة بسيناء.من جانبه، قال نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه في إطار المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة تحت رعاية الرئيس السيسي، يتم تنفيذ مشروع التوسع الأفقي في الزراعة، وهذه مبادرة فريدة من نوعها في تاريخ التنمية الزراعية في مصر لم تحدث من 40 عاما، وتستهدف تحويل هذه المناطق إلى مناطق جذب للمشروعات الزراعية والتنموية.وأضاف نعيم مصيلحي، في تصريحات صحفية، السبت، أنه تم الانتهاء من البنية التحية في 11 تجمعا في وسط وشمال سيناء و7 تجمعات في جنوب سيناء، والأراضي جاهزة للزراعة، وهذه نتيجة جهود عمل لمدة عامين.وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء أن كل تجمع زراعي يعتبر تجمعًا تنمويًا متكاملًا قائمًا على الزراعة، مشيرا إلي أنه في الفترة القادمة سيتم البدء في إنشاء 3 مراكز لتجمعات الخدمات الزراعية لخدمة الـ18 تجمعا تنمويا زراعيا، وكل تجمع نواة لإنشاء قرية متكاملة تقوم على الزراعة والتنمية الزراعية.وأشار رئيس مركز بحوث الصحراء إلي أن المشروع قائم على ما يتوفر من مياه جوفية وحفر الآبار وتجهيزها وتوصيل شبكات الآبار لأحواض للري، وتطوير البنية التحتية لشبكة الري الرئيسية داخل الحقول.