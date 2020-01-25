نشرة أخبار الشرق الأوسط.. السبت 25 يناير
السبت 25/يناير/2020 - 12:42 م
آية حسنيطباعة
أصبحت منطقة الشرق الأوسط ساحة للصراعات والخلافات، نتيجة أطماع المتربصين، وجنون الطامحين، فيما يتطلع الكثير إلى غد مشرق، يسعون بكل ما لديهم من قوة لإصلاح ما أفسده الآخرون.
نشرة أخبار "الشرق الأوسط" ترصد أهم الأحداث والتطورات في المنطقة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه الشرق، كما ترصد إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعها إلى غد أفضل.
مصر:
- مصر والأمم المتحدة تتفقان على التعاون نحو مزيد من التمكين للمرأة
- التعاون الدولي: 5.3 مليار يورو استثمارات البنك الأوروبي في مصر
العراق:
- "ثوار العراق" يتهمون الصدر بالخيانة مقابل "الوعد الإيراني"
- اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين خلال إزالة الحواجز
- الرئيس العراقي يلتقى البابا الفاتيكان ويؤكد: التآخى طريقة دحر التطرف
لبنان:
-اجتماع الحكومة لمناقشة مسودة البيان الوزاري للحكومة الجديدة
-استقالة وزيرة الدفاع زينة عكر من منصبها السابق في "الدولية للمعلومات"
سوريا:
-الجيش السوري يكبّد إرهابيى «النصرة» خسائر كبيرة
ليبيا:
-البنك المركزي يحذر من خطورة تعطيل تصدير النفط
المغرب:
- الأمم المتحدة تُطلع المغرب على التطورات الليبية وتشيد بدعمه عملها
تركيا:
- ارتفاع عدد الضحايا في زلزال "تركيا" إلى 20 قتيلًا
إيران:
- وزير الخارجية الإيراني جواد الظريف يرهن التفاوض مع أمريكا بتغيير مسارها ورفع العقوبات
نشرة أخبار "الشرق الأوسط" ترصد أهم الأحداث والتطورات في المنطقة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه الشرق، كما ترصد إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعها إلى غد أفضل.
مصر:
- مصر والأمم المتحدة تتفقان على التعاون نحو مزيد من التمكين للمرأة
- التعاون الدولي: 5.3 مليار يورو استثمارات البنك الأوروبي في مصر
العراق:
- "ثوار العراق" يتهمون الصدر بالخيانة مقابل "الوعد الإيراني"
- اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين خلال إزالة الحواجز
- الرئيس العراقي يلتقى البابا الفاتيكان ويؤكد: التآخى طريقة دحر التطرف
لبنان:
-اجتماع الحكومة لمناقشة مسودة البيان الوزاري للحكومة الجديدة
-استقالة وزيرة الدفاع زينة عكر من منصبها السابق في "الدولية للمعلومات"
سوريا:
-الجيش السوري يكبّد إرهابيى «النصرة» خسائر كبيرة
ليبيا:
-البنك المركزي يحذر من خطورة تعطيل تصدير النفط
المغرب:
- الأمم المتحدة تُطلع المغرب على التطورات الليبية وتشيد بدعمه عملها
تركيا:
- ارتفاع عدد الضحايا في زلزال "تركيا" إلى 20 قتيلًا
إيران:
- وزير الخارجية الإيراني جواد الظريف يرهن التفاوض مع أمريكا بتغيير مسارها ورفع العقوبات