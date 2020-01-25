نشرة أخبار الشرق الأوسط.. السبت 25 يناير

مصر:

العراق:

لبنان:

سوريا:

ليبيا:

المغرب:

تركيا:

إيران:

نشرة أخبار "الشرق الأوسط" ترصد أهم الأحداث والتطورات في المنطقة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه الشرق، كما ترصد إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعها إلى غد ‏أفضل.- مصر والأمم المتحدة تتفقان على التعاون نحو مزيد من التمكين للمرأة- التعاون الدولي: 5.3 مليار يورو استثمارات البنك الأوروبي في مصر- "ثوار العراق" يتهمون الصدر بالخيانة مقابل "الوعد الإيراني"- اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين خلال إزالة الحواجز- الرئيس العراقي يلتقى البابا الفاتيكان ويؤكد: التآخى طريقة دحر التطرف-اجتماع الحكومة لمناقشة مسودة البيان الوزاري للحكومة الجديدة-استقالة وزيرة الدفاع زينة عكر من منصبها السابق في "الدولية للمعلومات"-الجيش السوري يكبّد إرهابيى «النصرة» خسائر كبيرة-البنك المركزي يحذر من خطورة تعطيل تصدير النفط- الأمم المتحدة تُطلع المغرب على التطورات الليبية وتشيد بدعمه عملها- ارتفاع عدد الضحايا في زلزال "تركيا" إلى 20 قتيلًا- وزير الخارجية الإيراني جواد الظريف يرهن التفاوض مع أمريكا بتغيير مسارها ورفع العقوبات